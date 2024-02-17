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19:11, 17 февраля 2024Мир

Депутат Европарламента назвал безумием новый пакет помощи Украине от Франции

ТАСС: депутат ЕП Мариани назвал безумием новый пакет помощи Украине от Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани назвал безумием новый пакет помощи Украине на сумму три миллиарда евро в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Об этом пишет ТАСС.

Мариани отметил, что две недели назад президент Франции Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами ЕС настоял на доведении помощи Киеву до 50 миллиардов евро. Доля Франции при этом составит девять миллиардов, не считая трех миллиардов военной помощи, подчеркнул он.

По мнению депутата ЕП, наличие у Парижа огромного долга, который превышает три триллиона евро, «требует осмотрительности и осторожности в расходах».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон принял решение выделить деньги Украине в ущерб собственным гражданам. Более того, он назвал поступок политика чудовищным лицемерием.

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      Алина Черненко
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