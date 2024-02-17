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18:33, 17 февраля 2024Мир

Президент Франции решил предоставить помощь Украине в ущерб французам

Филиппо: президент Франции Макрон выделит деньги Украине в ущерб французам

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение выделить деньги Украине в ущерб собственным гражданам. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

«Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов Франции — прим. «Ленты.ру») жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда», — написал Филиппо.

По словам политика, французский лидер решил предоставить помощь Украине, не думая о дефиците и долгах в стране. Он также назвал поступок политика чудовищным лицемерием и предположил, что «разъяренные фермеры и нищие французы» не оставят такой шаг без внимания.

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Ранее Франция вместе с другими странами G7 сообщила о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине. Как рассказал Эммануэль Макрон, соглашение будет действовать 10 лет — до момента вступления Украины в НАТО. В этом году Париж пообещал передать украинцам около трех миллиардов евро.

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      Антонина Черташ
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