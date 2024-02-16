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07:29, 17 февраля 2024Мир

На Западе придумали очередной способ помочь Украине

Франция вместе с G7 намерена разработать механизм возмещения ущерба Украине

Фото: Ludovic Marin/Pool via Reuters

Франция вместе с другими странами G7 намерена разработать механизм возмещения ущерба Украине, следует из соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Такой способ помощи Киеву назван приоритетом деятельности Франции и других заинтересованных стран.

Как рассказал французский президент Эммануэль Макрон, соглашение будет действовать 10 лет — до момента вступления Украины в НАТО. В этом году Париж выделит украинцам около трех миллиардов евро.

Также Макрон обрушился с обвинениями в адрес России, обвинив ее, в частности, дестабилизации разных регионов мира.

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      Марина Совина
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