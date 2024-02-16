На Западе придумали очередной способ помочь Украине
Франция вместе с G7 намерена разработать механизм возмещения ущерба Украине
Франция вместе с другими странами G7 намерена разработать механизм возмещения ущерба Украине, следует из соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.
Такой способ помощи Киеву назван приоритетом деятельности Франции и других заинтересованных стран.
Как рассказал французский президент Эммануэль Макрон, соглашение будет действовать 10 лет — до момента вступления Украины в НАТО. В этом году Париж выделит украинцам около трех миллиардов евро.
Также Макрон обрушился с обвинениями в адрес России, обвинив ее, в частности, дестабилизации разных регионов мира.