Президент Франции Макрон обрушился на Россию с обвинениями

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиро Зеленским обрушился на Россию с обвинениями. Слова Макрона приводит РИА Новости.

По его словам, Москва дестабилизирует ситуацию в разных регионах мира, в том числе Африке и на Ближнем Востоке.

Также Макрон обратил внимание на информацию о том, что Россия якобы готовится разместить в космосе ядерное оружие для борьбы с иностранными спутниками.

«Эти факты, если они будут подтверждены, будут серьезными, незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан», — сказал французский президент.

Ранее Макрон заявил, что срок действия подписанного между Францией и Украиной соглашения о безопасности рассчитан на десять лет. Он уточнил, что документ будет действовать, пока Украина не станет членом НАТО.