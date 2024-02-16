В ЕС прокомментировали сообщения о планах России по ядерному оружию в космосе

В ЕС обеспокоились из-за сообщений о планах РФ по ядерному оружию в космосе

У Евросоюза нет информации о якобы планах России по размещению ядерного оружия в космосе, однако подобные сообщения вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости высокопоставленный европейский источник.

«Мы осведомлены об этом, у нас нет информации... но это вызывает обеспокоенность», — сказал он.

Ранее в феврале телеканал АВС со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников. Источники Reuters также рассказали, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев назвал сообщения о якобы планах РФ голым фейком и напомнил, что подобные действия запрещены на международном уровне Договором о нераспространении ядерного оружия.