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11:40, 15 февраля 2024Наука и техника

Космонавт прокомментировал данные о ядерном оружии России в космосе

Космонавт Сураев назвал фейком планы России на ядерное оружие в космосе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Сообщения о том, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие, являются голым фейком. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев, передает «Говорит Москва».

Он напомнил, что подобные действия запрещены на международном уровне Договором о нераспространении ядерного оружия.

«Бомба сама собой предполагает, что она сбрасывается. Соответственно, в космосе куда ее сбрасывать? Ее никуда не сбросишь — там невесомость», — отметил Сураев. Он также предположил, что в случае взрыва будут повреждены спутники.

По мнению Сураева, подобные сообщения — непрофессиональная, дурная шутка, которая ничего не имеет под собой.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников. Источники Reuters также рассказали, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой.

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