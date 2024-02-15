Космонавт прокомментировал данные о ядерном оружии России в космосе

Космонавт Сураев назвал фейком планы России на ядерное оружие в космосе

Сообщения о том, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие, являются голым фейком. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев, передает «Говорит Москва».

Он напомнил, что подобные действия запрещены на международном уровне Договором о нераспространении ядерного оружия.

«Бомба сама собой предполагает, что она сбрасывается. Соответственно, в космосе куда ее сбрасывать? Ее никуда не сбросишь — там невесомость», — отметил Сураев. Он также предположил, что в случае взрыва будут повреждены спутники.

По мнению Сураева, подобные сообщения — непрофессиональная, дурная шутка, которая ничего не имеет под собой.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников. Источники Reuters также рассказали, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой.