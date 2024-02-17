Глава МИД Украины закурил сигару во время прямого эфира

Министр иностранных дел Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в прямом эфире телемарафона. Об этом сообщает портал «Страна».

На выложенных кадрах видно, как министр слушает вопросы телеведущих, однако вместо того, чтобы ответить на них, улыбнулся, достал почти потухшую сигару и сделал затяжку. При этом журналист по-прежнему пытался добиться ответа от Кулебы, однако тот продолжал смотреть в камеру и как будто не слышал собеседников.

Ранее сообщалось, что в эфире украинского телемарафона «Единые новости» показали карту Российской Федерации, в состав которой входит Крым.

Украинский телемарафон — информационная программа, запущенная на Украине в феврале 2022 года после начала российской специальной военной операции. Трансляция программы ведется круглосуточно.