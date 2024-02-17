Лондон обвинил российскую власть в смерти Алексея Навального

МИД Великобритании обвинил в смерти Навального российскую власть

МИД Великобритании возложил ответственность за смерть Навального на российские власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник-посланник посольства РФ в Лондоне был вызван в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального в колонии. В ходе встречи представители британской стороны «озвучили ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации», связанных с причинами смерти Навального, а также обвинили руководство Российской Федерации в произошедшем.

В ответ дипломат заявил сотрудникам МИД о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. В диппредставительстве также добавили, что Лондон занимается «тиражированием ангажированных антироссийских инсинуаций еще до официального установления всех обстоятельств произошедшего» и таким образом преследует «конфронтационные геополитические цели».

Навальный почувствовал себя плохо в пятницу после прогулки, затем потерял сознание и умер. Медики пытались реанимировать его в течение получаса. По предварительным данным, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются.