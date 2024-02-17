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16:15, 17 февраля 2024Культура

Люк Бессон экранизирует «Дракулу» и снимет Кристофа Вальца в главной роли

Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа Брэма Стокера «Дракула»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Французский режиссер Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа «Дракула». Об этом сообщает Deadline.

Роль юриста Джонатана Харкера, который попадает в замок графа Дракулы, сыграет 34-летний Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, однако пока неизвестно, будет ли это роль легендарного вампира. Источники сообщают, что Бессон экранизирует роман с упором на историю любви Дракулы. Съемки, предположительно, начнутся в 2024 году.

Роман ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула» был опубликован в 1897 году и получил огромный успех у публики. Книга оказала исключительное влияние на популяризацию «вампирского мифа». Впоследствии было снять около полусотни фильмов о Дракуле или о вдохновленных его образом персонажах-вампирах.

Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала на «Оскаре» в 2022 году. Смит сыграет в боевике «Сахарные бандиты», снятом по мотивам книги Чака Хогана «Дьяволы в изгнании».

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      Антонина Черташ
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