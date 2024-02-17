Люк Бессон экранизирует «Дракулу» и снимет Кристофа Вальца в главной роли

Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа Брэма Стокера «Дракула»

Французский режиссер Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа «Дракула». Об этом сообщает Deadline.

Роль юриста Джонатана Харкера, который попадает в замок графа Дракулы, сыграет 34-летний Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, однако пока неизвестно, будет ли это роль легендарного вампира. Источники сообщают, что Бессон экранизирует роман с упором на историю любви Дракулы. Съемки, предположительно, начнутся в 2024 году.

Роман ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула» был опубликован в 1897 году и получил огромный успех у публики. Книга оказала исключительное влияние на популяризацию «вампирского мифа». Впоследствии было снять около полусотни фильмов о Дракуле или о вдохновленных его образом персонажах-вампирах.

Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит получил новую роль после перерыва в карьере из-за скандала на «Оскаре» в 2022 году. Смит сыграет в боевике «Сахарные бандиты», снятом по мотивам книги Чака Хогана «Дьяволы в изгнании».