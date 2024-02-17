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06:30, 17 февраля 2024Наука и техника

В Арктике увеличились выбросы метана

Nature Climate Change: в Арктике увеличились выбросы метана

Фото: Calin Tatu / Shutterstock / Fotodom

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики проанализировали данные о выбросах метана в водно-болотных угодьях по всему бореально-арктическому региону и обнаружили, что с 2002 года эти выбросы увеличились примерно на 9 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Известно, что выбросы метана из водно-болотных угодий растут, поскольку температура в бореальных и арктических экосистемах увеличивается со скоростью, которая примерно в четыре раза выше средней скорости потепления во всем остальном мире.

Исследовательская группа лаборатории Беркли объединила данные, полученные с применением двух различных методов. Первый заключается в улавливании газов, выходящих из почвы, а второй в использовании ковариационных башен высотой в несколько метров, которые непрерывно измеряют обмен парниковыми газами между почвой, растениями и атмосферой.

Оказалось, что с 2002 по 2021 год водно-болотные угодья выделяли в среднем 20 тераграммов метана в год, что соответствует весу примерно 55 небоскребам Эмпайр-стейт-билдинг. Около половины среднегодовых выбросов приходится на две горячие точки в арктическом и бореальном регионах. Это может привести к климатической обратной связи, когда выбросы метана увеличивают температуру воздуха, что, в свою очередь, увеличивает выбросы метана.

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      Александр Еникеев
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