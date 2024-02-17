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16:24, 17 февраля 2024Экономика

Минюст США перевел Эстонии полмиллиона долларов из замороженных активов России

Минюст США перевел Таллину 500 тысяч долларов из замороженных российских активов

Фото: Jim Lambert / Shutterstock / Fotodom

Минюст США перевел Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает российское издание, подобный случай произошел впервые с момента заморозки.

В то время как РБК сообщает, что США уже перевели эту сумму Таллину, по данным РИА Новости, перевод еще только запланирован.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что эстонские власти призвали Европейский союз конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.

Кроме того, Эстония работает над законодательством, которое в случае одобрения позволит Таллину конфисковать любые замороженные в стране активы России.

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      Марк Леонов
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