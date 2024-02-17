Минюст США раскрыл цели передачи конфискованных российских средств Эстонии

Эстония потратит конфискованные российские средства на оценку ущерба на Украине

Соединенные Штаты раскрыли цели передачи Эстонии конфискованных российских средств. Информация была опубликована на сайте Минюста США.

Вашингтон передал Таллину почти 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) из «конфискованных российских фондов» для помощи Украине. Передача стала первым подобным случаем, говорится в заявлении.

Конфискованные средства переданы Эстонии, поскольку обстоятельства «не позволяют напрямую передать их Украине». Эстония потратит эту сумму на «проект по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая целенаправленно подвергалась нападениям со стороны российских войск».

Минюст США также объяснил, что эти средства «были конфискованы США после разоблачения незаконной закупочной сети, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия».

Ранее эстонские власти призвали Европейский союз конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики. «Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно» — заявил канцлер МИД Эстонии Йонатана Всевиова.