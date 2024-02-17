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01:21, 17 февраля 2024Мир

На Западе предрекли Украине поражение на поле боя

Экс-главком НАТО Ставридис: Украина потерпит поражение при отсутствии помощи США

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина потерпит поражение в том случае, если Соединенные Штаты не продолжат поставки вооружений Киеву. Об этом заявил экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

«Сейчас наступил опасный момент. Если Америка бросит его (Владимира Зеленского), его страна обречена», — подчеркнул эксперт.

По мнению Джеймса Ставридиса, Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. При том, что она воспринимается обществом довольно болезненна, отметил он. Зеленский пока колеблется, но будет вынужден принять это непростое решение, резюмировал эксперт.

Ранее неназванная высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.

По ее словам, Вашингтон осознает, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы для борьбы за Авдеевку.

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      Марина Совина
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