Надеждин подал иск из-за отказа в его регистрации кандидатом в президенты

ТАСС: Надеждин подал иск из-за отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты

Политик Борис Надеждин подал иск в Верховный суд (ВС) России из-за отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в его регистрации кандидатом в президенты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

Уточняется, что юристы штаба подали иск об оспаривании отказа ВС в регистрации на выборах президента, заседание назначено на 21 февраля.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что на пытавшегося зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России Бориса Надеждина необходимо составить протокол об административном правонарушении. Он пояснил, что политик не смог в срок возвратить деньги спонсорам его несостоявшейся избирательной кампании.

