В ЦИК заявили о необходимости составить административный протокол на Надеждина

Зампред ЦИК Булаев: на Надеждина необходимо составить административный протокол

На пытавшегося зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России Бориса Надеждина необходимо составить протокол об административном правонарушении. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Булаева, Надеждин не смог в срок возвратить денежные средства спонсорам его несостоявшейся избирательной кампании.

«В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены (...) Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Бориса Борисовича (Надеждина) или на финансового уполномоченного», — заявил зампред ЦИК.