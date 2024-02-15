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17:14, 15 февраля 2024Россия

Верховный суд отклонил второй иск Бориса Надеждина

ТАСС: Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего форму ведомости ЦИК

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России отклонил второй иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для допуска к регистрации кандидатом на выборах президента страны. Об этом пишет ТАСС.

Судья отказал в удовлетворении исковых требований Надеждина, как это ранее было сделано с первым его иском. Во втором иске Надеждин пытался оспорить форму ведомости ЦИК, согласно которой проверяются подписные листы.

Уточняется, что в ходе проверки подписных листов Надеждина эксперты-почерковеды отсеяли больше 4,5 тысячи подписей и теперь он требует, чтобы ему были предоставлены данные экспертов, так как в полученной Надеждиным ведомости отсутствовало подтверждение их квалификации.

В ЦИК назвали форму «соответствующей закону», а экспертов-почерковедов охарактеризовал как «прошедших строгий отбор».

Надеждин подал в Верховный суд два иска и намерен подать третий и основной иск — об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты. 8 февраля ЦИК единогласно отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях.

По итогам проверки отобранных 60 тысяч недействительными были признаны 9147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать пяти процентов. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тысяч подписей.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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      Владислав Толстиков
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