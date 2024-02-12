Надеждин обратился в Верховный суд после отказа ЦИК в регистрации кандидатом

Надеждин обратился в Верховный суд, чтобы оспорить формы документов для подписей

Борис Надеждин обратился в Верховный суд (ВС) с двумя исками, чтобы оспорить формы документов Центризбиркома (ЦИК) после отказа в регистрации его кандидатом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, первые два иска связаны с несогласием Надеждина с документами, определяющими порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. Кроме того, 16-го февраля Надеждин готовится подать и третий иск в ВС — в нем он будет оспаривать само решение ЦИК отказать ему в регистрации кандидатом.

При этом ранее Надеждин заявлял, что не имеет к самой ЦИК претензий, однако .

8 февраля Борис Надеждин получил от Центризбиркома официальный отказ в регистрации кандидатом на предстоящие президентские выборы. Отказ был мотивирован слишком высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях — при допустимом пороге в пять процентов, недействительными оказались более 15 процентов.