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13:35, 12 февраля 2024Россия

Надеждин обратился в Верховный суд после отказа ЦИК в регистрации кандидатом

Надеждин обратился в Верховный суд, чтобы оспорить формы документов для подписей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Борис Надеждин обратился в Верховный суд (ВС) с двумя исками, чтобы оспорить формы документов Центризбиркома (ЦИК) после отказа в регистрации его кандидатом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, первые два иска связаны с несогласием Надеждина с документами, определяющими порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. Кроме того, 16-го февраля Надеждин готовится подать и третий иск в ВС — в нем он будет оспаривать само решение ЦИК отказать ему в регистрации кандидатом.

При этом ранее Надеждин заявлял, что не имеет к самой ЦИК претензий, однако .

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8 февраля Борис Надеждин получил от Центризбиркома официальный отказ в регистрации кандидатом на предстоящие президентские выборы. Отказ был мотивирован слишком высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях — при допустимом пороге в пять процентов, недействительными оказались более 15 процентов.

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