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14:01, 15 февраля 2024Россия

Верховный суд отклонил первый иск Бориса Надеждина

ТАСС: ВС отклонил иск Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России отклонил первый иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для допуска к регистрации кандидатом на выборах президента страны. Об этом пишет ТАСС.

Судья отказал в удовлетворении исковых требований Надеждина. Поводом для обращения в ВС стало желание политика оспорить требования ЦИК о сборе подписей, согласно которым его могут проводить только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки самих подписантов.

Как ранее пояснял Надеждин, ЦИК признал недействительными подписи за его кандидатуру только потому, что они были собраны в Москве у жителей других регионов сборщиками подписей, не зарегистрированными в регионе проживания подписанта. Однако в ЦИК ответили политику тем, что «действовали в рамках установленных законом полномочий».

Надеждин подал в Верховный суд два иска и намерен подать третий и основной иск — об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты. 8 февраля ЦИК единогласно отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тысяч недействительными были признаны 9147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать пяти процентов. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тысяч подписей.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков. Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы, смогут проголосовать дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта.

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      Владислав Толстиков
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