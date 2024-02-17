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18:02, 17 февраля 2024Культура

Нарядившуюся на премьеру «Дюны 2» Тейлор-Джой обвинили в культурной апроприации

Актрису Аню Тейлор-Джой обвинили в апроприации мусульманской культуры

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американскую актрису Аню Тейлор-Джой обвинили в апроприации мусульманской культуры за закрытый наряд, который она надела на премьеру блокбастера «Дюна 2» Дени Вильнева. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

27-летняя артистка, исполнившая в картине роль принцессы Алии Атрейдес, пришла на показ в закрытом белом платье от Dior и покрывающем голову платке, который напомнил пользователям сети мусульманский головной убор. «Почему Аня Тейлор-Джой в хиджабе?» — задался вопросом один из пользователей сети X.

Артистку обвинили в косплее мусульманки и напомнили о ненависти, с которой настоящим мусульманкам приходится сталкиваться из-за традиционной одежды. «Когда Аня Тейлор-Джой надевает бурку, то это окей, но когда это делают мусульмане...» — написал еще один пользователь X.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что актрисе «очень идет хиджаб», обратив внимание на то, что артистка появилась в новом облике в преддверии Рамадана.

Ранее сообщалось, что американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея пришла на премьеру второй «Дюны» в Лондоне в обнажающем тело костюме робота.

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      Евгений Шульгин
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