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00:30, 17 февраля 2024Россия

Навальный признавал справедливость помещения в ШИЗО

Член ОНК Мельников: Навальный признавал справедливость помещения в ШИЗО

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Алексей Навальный признавал справедливость помещения в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников.

По его словам, во время посещения Навального в колонии во Владимирской области тот признал, что совершал нарушения, которые вызывали обоснованные дисциплинарные наказания. При этом политик был убежден, что администрация колонии «формально действовала строго по закону, но тяжесть нарушений не соответствует наказанию».

«У меня тогда сложилось впечатление, что он действовал в плену иллюзий, которые навязывались его "командой"», — признался Мельников.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что после прогулки Навальный, содержавшийся в колонии «Полярный волк» на Ямале, почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли его реанимировать. УФСИН заявило, что у политика оторвался тромб.

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      Марина Совина
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