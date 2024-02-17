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14:35, 17 февраля 2024Культура

Николас Кейдж стал кандидатом на роль нуарного Человека-паука

Николас Кейдж может сыграть главную роль в сериале «Человек-паук Нуар»

Фото: Mark Blinch / Reuters

Главную роль в новом сериале «Человек-паук Нуар» может сыграть Николас Кейдж. Об этом сообщает The Ankler.

Согласно источнику издания, актер — один из главных кандидатов на роль нуарного Человека-паука в сериале и в настоящий момент он ведет переговоры со студией. При этом Sony отказалась комментировать эту информацию. Ранее Кейдж озвучивал персонажа в анимационном фильме Sony «Человек-паук: Через вселенные».

«Человек-паук Нуар» — будущий американский сериал, основанный на комиксах компании Marvel Comics об одноименном персонаже. Станет вторым сериалом в рамках франшизы «Вселенная Человека-паука от Sony». Действие сериала будет происходить в Нью-Йорке 30-х годов.

Ранее американский актер Николас Кейдж задумался о завершении актерской карьеры. Артист, которому скоро исполнится 60 лет, рассказал, что хотел бы попрощаться с карьерой «на высокой ноте».

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      Антонина Черташ
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