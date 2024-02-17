Опубликовано видео укрывающихся в Авдеевском коксохимическом заводе бойцов ВСУ

Военкор Поддубный опубликовал видео из Авдеевского коксохимического завода

Укрывающиеся в подвалах и зданиях Авдеевского коксохимического завода бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Его опубликовал в своем Telegram-канале российский военкор Евгений Поддубный.

Кроме того, военкор разместил видео огневого поражения объектов на территории завода. «Работают артиллеристы 2-й гвардейской армии. Боги войны уничтожают противника высокоточными боеприпасами "Краснополь"», — написал Поддубный.

По словам журналиста, перемещаться по территории солдатам ВСУ сейчас опасно для жизни. Он добавил, что российские войска продолжают освобождение Авдеевки.

Ранее бойцы ВСУ сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе с «Азовсталью» во время штурма Мариуполя.