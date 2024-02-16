Бойцы ВСУ сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе с «Азовсталью»

Бойцы 3 ОШБР ВСУ сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимзаводе с «Азовсталью»

Солдаты третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе с положением, в котором оказались боевики полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на заводе «Азовсталь» во время штурма Мариуполя. Такое сообщение распространила пресс-служба 3 ОШБР в Telegram.

«По 60 авиационных бомб — днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествии противника пехоты. (...) На сегодняшний день это [Авдеевский коксохимический завод] — новый "дом" третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает?» — отмечается в публикации.

Ранее 3 ОШБР подтвердила переброску в район Авдеевки. В бригаде ситуацию на направление сравнили с адом.

О тяжелом положении ВСУ на этом участке фронта также рассказал российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, в настоящий момент части украинской армии рискуют оказаться в стратегическом окружении.