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12:10, 16 февраля 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе с «Азовсталью»

Бойцы 3 ОШБР ВСУ сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимзаводе с «Азовсталью»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Солдаты третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе с положением, в котором оказались боевики полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на заводе «Азовсталь» во время штурма Мариуполя. Такое сообщение распространила пресс-служба 3 ОШБР в Telegram.

«По 60 авиационных бомб — днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествии противника пехоты. (...) На сегодняшний день это [Авдеевский коксохимический завод] — новый "дом" третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает?» — отмечается в публикации.

Ранее 3 ОШБР подтвердила переброску в район Авдеевки. В бригаде ситуацию на направление сравнили с адом.

О тяжелом положении ВСУ на этом участке фронта также рассказал российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, в настоящий момент части украинской армии рискуют оказаться в стратегическом окружении.

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      Глеб Палехов
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