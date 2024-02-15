3-я штурмовая бригада ВСУ подтвердила срочную переброску в район Авдеевки

3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердила переброску в район Авдеевки и оценила ситуацию как чрезвычайно критическую. Сообщение опубликовано в Telegram-канале бригады.

«Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», — говорится в сообщении.

В бригаде заявили, что ее бойцы демонстрируют героизм и вынуждены «воевать на 360 градусов». «Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной», — заключили в подразделении.

Ранее депутат Народного совета Донецкой народной республики Дмитрий Плетень сообщил о переброске в район Авдеевки боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, Киев надеется удержать город, чтобы сохранить внимание НАТО.