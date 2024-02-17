Пашинян побеседовал с Блинкеном об эскалации конфликта с Азербайджаном

Никола Пашинян обсудил с госсекретарем Блинкеном конфликт с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с госсекретарем США и обсудил эскалацию конфликта между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на официальном сайте Пашиняна.

«К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, недавно произошел новый рост эскалации, что повлекло за собой большие потери», — сообщается на сайте Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба Пашиняна, политики также поговорили о дальнейшем сотрудничестве Армении и США. Блинкен назвал Армению ценным партнером для Америки.

Ранее МИД Азербайджана отверг заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности новой войны между странами.