Пашинян побеседовал с Блинкеном об эскалации конфликта с Азербайджаном
Никола Пашинян обсудил с госсекретарем Блинкеном конфликт с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с госсекретарем США и обсудил эскалацию конфликта между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на официальном сайте Пашиняна.
«К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, недавно произошел новый рост эскалации, что повлекло за собой большие потери», — сообщается на сайте Пашиняна.
Как сообщает пресс-служба Пашиняна, политики также поговорили о дальнейшем сотрудничестве Армении и США. Блинкен назвал Армению ценным партнером для Америки.
Ранее МИД Азербайджана отверг заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности новой войны между странами.