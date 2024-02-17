Польские фермеры заблокировали военные грузы для Украины

«Страна»: фермеры на границе Польши и Украины заблокировали военные грузы

Протестующие польские фермеры на границе с Украиной заблокировали военные грузы для Киева. Об этом сообщает украинский портал «Страна».

Издание опубликовало кадры, на которых очевидец снимает фуру, на лобовом стекле которой указан код, который, по словам оператора, соответствует идентификационному номеру, используемому для перевозки помощи военным.

Также очевидец дал слово человеку, который ответственен за прием гуманитарного груза для Вооруженных сил Украины, и тот сообщил, что машину не только заблокировали — на водителя якобы попытались напасть, а сами польские протестующие были в состоянии алкогольного опьянения.

Польские фермеры начали перекрывать КПП на границе с Украиной, протестуя против ввоза продукции в их страну. 11 февраля они высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске.