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15:56, 17 февраля 2024Мир

Польский генерал предупредил украинцев о возможных потерях территорий

Генерал Скшипчак: перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украина не вернет Крым, но может потерять еще больше территорий. Таким мнением поделился бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

Генерал предупредил об этом украинцев и призвал их «быть реалистами и главным образом защищаться». «Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной ввиду того, что происходит на фронте», — указал он.

По словам польского генерала, единственным решением для Украины он видит корейскую модель, то есть зону разъединения войск. Иначе, по его мнению, конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан».

Ранее сообщалось, что в Польше посчитали ситуацию на Украине критической. При этом Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что к этому привели действия киевских властей.

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      Екатерина Подвигина
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