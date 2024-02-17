Посол России ответил на заявления США о Навальном

Антонов назвал вмешательством в дела России заявления США о Навальном

Комментарии США о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) являются вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в этой ситуации важно разобраться во всех деталях произошедшего. «Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти», — сказал он.

Антонов считает, что для Вашингтона важно не разобраться в проблеме, а «хлестануть посильнее нашу страну». «Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное – для введения дополнительных санкций. Задача – спасти разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах», — заявил он.

16 февраля УФСИН России сообщило, что после прогулки Навальный, содержавшийся в колонии «Полярный волк» на Ямале, почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли его реанимировать. УФСИН заявило, что у политика оторвался тромб.