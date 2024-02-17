Путин объявил благодарность российским войскам за взятие Авдеевки

Путин объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку

Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку. Об этом говорится в телеграмме российского лидера генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, пишет РИА Новости.

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — отметил глава государства.

В документе говорится, что сегодня группировка войск «Центр», развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка.

Ранее Путин выслушал доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и поздравил российских военных с успехом и важной победой. «Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.