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23:42, 17 февраля 2024Россия

Путин объявил благодарность российским войскам за взятие Авдеевки

Путин объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку. Об этом говорится в телеграмме российского лидера генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, пишет РИА Новости.

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — отметил глава государства.

В документе говорится, что сегодня группировка войск «Центр», развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка.

Ранее Путин выслушал доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и поздравил российских военных с успехом и важной победой. «Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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      Марина Совина
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