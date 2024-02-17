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13:44, 17 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали существенный минус китайских автомобилей

Эксперты «Авторевю»: у китайских машин слабая защита от угонов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Китайские автомобили обладают низкой защитой от электронного взлома, из-за чего их легко угнать, сообщают эксперты «Авторевю».

Штатный иммобилайзер такого автомобиля легко обезвредить, подключившись к диагностическому разъему. Это позволяет легко прописать дополнительные ключи или метки. Кроме того, злоумышленники могут легко найти в интернете электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для их подбора достаточно знать только VIN-код интересующего автомобиля.

Двери китайских машин плохо защищены от механического взлома. Их можно легко вскрыть отмычкой, отключить клаксон также не составит труда. Злоумышленники также без особых усилий вскроют капот, поскольку до его троса можно добраться, не применяя специальный инструмент.

Эксперты рекомендовали устанавливать на машины иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, добавляя к нему электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.

Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин посоветовал россиянам покупать отечественные или китайские автомобили. Они выгодны не только из-за соотношения цены и качества, но и не требуют крупных расходов на эксплуатацию, пояснил эксперт.

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      Мария Черкасова
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