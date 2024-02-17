Россиянка годами избивала и морила голодом своих детей

В Тверской области арестовали мать двоих детей, избивавшую и морившую их голодом

В Тверской области арестовали женщину, которая годами избивала и морила голодом дочь и сына. Об этом рассказали в пресс-службе Осташковского межрайонного суда.

Отмечается, что дети подвергались побоям на протяжении 7,5 лет. Кроме того, их также лишали еды и оскорбляли. По данным пресс-службы, в апреле прошлого года младшего ребенка госпитализировали.

Россиянка была задержана, однако вину свою не признала. Ее заключили под стражу на два месяца.

Ранее жительница Курска истязала девятилетнюю приемную дочь-инвалида. Женщина била подопечную, причиняя ей физические и психические страдания. В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.