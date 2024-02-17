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10:58, 17 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка избила 9-летнего сына молотком и пырнула ножом 87-летнюю мать

Жительница Омска напала на сына с молотком и пырнула ножом 87-летнюю мать

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Омска напала с молотком на 9-летнего сына и с ножом — на 87-летнюю мать. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

В момент нападения ребенок спал, и россиянке удалось нанести ему не менее трех ударов по голове. Затем женщина пырнула ножом мать, и лишь после этого другие жители квартиры остановили женщину.

По данным надзорного органа, семья, в которой произошла трагедия, является благополучной. «Ранее ребенок проживал с бабушкой в одной комнате, со слов родителей, у них были дружеские отношения», — отметили в прокуратуре.

Всех пострадавших госпитализировали, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Рыбинске Ярославской области россиянин учинил расправу над другом, а позже избавился от сообщников.

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      Марк Леонов
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