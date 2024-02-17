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12:25, 17 февраля 2024Мир

Шольц отверг кандидатуру главы Еврокомиссии фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Шольц выступил против назначения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против назначения на пост генерального секретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник.

Член Социал-демократической партии Германии не мог позволить занять столь важный пост политику от оппозиционного Христианско-демократического союза, пишет газета. Еще одной из причин, по которой Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен, собеседник издания назвал чересчур критичное отношение главы Еврокомиссии к России, которое в долгосрочной перспективе может вызвать проблемы.

Таким образом, шансы получить этот пост возросли у исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, кандидатуру которого одобряют и другие члены НАТО, включая Вашингтон, Лондон и Париж. Открыто против Рютте выступила лишь Венгрия.

Ранее нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен продлевать свои полномочия на этой должности. Он должен был покинуть пост 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры государств-членов блока решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

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      Евгений Шульгин
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