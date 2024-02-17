Шольц отверг кандидатуру главы Еврокомиссии фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Шольц выступил против назначения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против назначения на пост генерального секретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник.

Член Социал-демократической партии Германии не мог позволить занять столь важный пост политику от оппозиционного Христианско-демократического союза, пишет газета. Еще одной из причин, по которой Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен, собеседник издания назвал чересчур критичное отношение главы Еврокомиссии к России, которое в долгосрочной перспективе может вызвать проблемы.

Таким образом, шансы получить этот пост возросли у исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, кандидатуру которого одобряют и другие члены НАТО, включая Вашингтон, Лондон и Париж. Открыто против Рютте выступила лишь Венгрия.

Ранее нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен продлевать свои полномочия на этой должности. Он должен был покинуть пост 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры государств-членов блока решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.