США захотели направить Израилю новую крупную партию оружия

WSJ: США готовятся направить Израилю крупную партию бомб и другого оружия

Администрация США готовится направить Израилю новую крупную партию бомб и другое оружия для пополнения арсенала израильской армии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, предстоящие оружейные поставки оцениваются в десятки миллионов долларов. Так, Вашингтон хочет передать Израилю в том числе около тысячи бомб МК-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели бомб FMU-139.

Представитель американских властей, который предпочел остаться неназванным, указал, что предлагаемая поставка пока находится на рассмотрении в администрации США и ее комплектация может измениться. При этом Белый дом, как отмечает издание, данную информацию официально не комментировал.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили военную операцию в Рафахе. В ходе беседы американский лидер выступил против операции на юге сектора Газа без введения мер безопасности для мирных жителей.