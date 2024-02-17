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13:25, 17 февраля 2024Среда обитания

Стало известно о подорожании новостроек в Подмосковье

Новостройки в Московской области подорожали на семь процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближнем Подмосковье квартиры в новостройках за последний год подорожали в целом на семь процентов, до 192 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

С февраля 2023 года из 17 городов-спутников столицы квадратный метр первичного жилья вырос в цене в 15 городах, снизился — в двух. Сильнее всего квадратный метр подорожал в Долгопрудном (плюс 15,2 процента), Реутове (плюс 13,6 процента) и Балашихе (плюс 13,5 процента).

Цены упали в Подольске (минус 3,4 процента) и Лыткарине (минус один процент). Незначительный рост цен наблюдался в Лобне (плюс 0,2 процента), Одинцове (плюс 2,6 процента) и Видном (плюс 3,5 процента).

Дороже всего квартиры в Реутове — в среднем 11,3 миллиона рублей, Долгопрудном (11,2 миллиона рублей) и Красногорске (10,4 миллиона рублей). Дешевле всего первичная недвижимость стоит в Лыткарине, где средняя цена лота составляет 5,7 миллиона рублей.

В компании также указали, что в ближнем Подмосковье квартиры в среднем на 45 процентов дешевле, чем внутри МКАД.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года спрос как на первичное, так и на вторичное жилье в Москве сократился. Число договоров долевого участия в строительстве снизилось на восемь процентов за месяц. На вторичном рынке количество договоров купли-продажи сократилось на три процента, до 7500. Январский показатель 2024-го стал худшим с 2017 года.

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      Мария Черкасова
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