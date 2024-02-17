Участники конференции в Мюнхене выразили сомнения в шансы Украины на победу

Politico: встречу в Мюнхене «накрыла тень», участники сомневаются в победе Киева

На Мюнхенской конференции по безопасности царит мрачная атмосфера, большинство участников со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией. Об этом пишет газета Politico.

Как сообщил репортер издания, конференцию «накрыла тень». Участники встречи задались вопросом, чего достигнет Киев даже в случае одобрения США нового пакета помощи.

Газета уточнила, что только «самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию». Однако большинство присутствующих сомневаются в победе Киева в ближайшем будущем.

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что мир не может позволить себе победу России. «Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, которые присоединяются к нам и берут на себя обязательства по увеличению финансирования Украины. Мир не может позволить себе победу России», — написал глава британского минобороны.