Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ нанесли удар по селу Сушаны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор назвал обстрел ВСУ террористической атакой и уточнил, что пострадавших в результате удара нет.

«Частично повреждены три жилых дома и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы», — подытожил он.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.