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10:13, 17 февраля 2024Россия

Украина нанесла удар по российскому региону

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ нанесли удар по селу Сушаны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор назвал обстрел ВСУ террористической атакой и уточнил, что пострадавших в результате удара нет.

«Частично повреждены три жилых дома и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы», — подытожил он.

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Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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