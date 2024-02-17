В ЕС рассказали о появлении нового вида инфляции из-за конфликта на Украине

Евродепутат Борзан заявила о появлении «скимпфляции» из-за конфликта на Украине

Член Европарламента (ЕП) от Хорватии Биляна Борзан рассказала о появлении в Евросоюзе (ЕС) нового вида инфляции, возникшего в том числе из-за конфликта на Украине. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) евродепутат заявила о последствиях так называемой «скимпфляции». «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Борзан.

«Хотя инфляция уже не находится на рекордно высоком уровне, в супермаркетах по всему Европейскому Союзу возникла новая тенденция, известная как "скимпфляция". Примечательно, что при скимпфляции, в отличие от инфляции и шринкфляции, производители не только повышают цены, но и снижают качество своей продукции», — пишет Борзан, подчеркивая, что после начала конфликта на Украине во многих продуктах питания более качественные ингредиенты были заменены менее качественными.

Автор обращения подчеркнула, что первоначально данная мера рассматривалась как временная, однако, по словам члена ЕП, она сохраняется по сей день.

«Например, дефицит подсолнечного масла привел к его замене пальмовым маслом в некоторых продуктах. Хотя рынок стабилизировался, некоторые производители не вернулись к использованию подсолнечного масла в качестве ингредиента, а продолжают использовать пальмовое масло, поскольку оно дешевле», — пояснила она.

В связи с этим она обратилась к ЕК с вопросом. «Особую тревогу вызывает то, что некоторые производители не информируют потребителей об изменении состава на упаковке, а пищевая ценность уже не соответствует исходным данным. Считает ли Еврокомиссия эту практику вводящей в заблуждение потребителей, и если да, то как она планирует ей противостоять?» — спросила Борзан.

Ранее в Европе заявили о нулевом росте экономики. Так, объем ВВП еврозоны в октябре-декабре 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Согласно предварительным оценкам, ВВП еврозоны на фоне высоких инфляции и стоимости заимствований, а также слабого внешнего спроса в 2023 году увеличится на 0,5 процента. У всех государств-членов Евросоюза суммарный рост будет еще меньше — 0,3 процента.