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14:23, 14 февраля 2024Экономика

В Европе заявили о нулевом росте экономики

Рост ВВП еврозоны в октябре-декабре 2023 года оказался нулевым

Фото: Jens Meyer / AP

Объем ВВП еврозоны в октябре-декабре 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза (ЕС) пишет «Финмаркет». В сообщившем о нулевом росте экономики в IV квартале Евростате уточнили, что в годовом выражении показатель этих 20 стран ЕС увеличился на 0,1 процента.

Согласно предварительным оценкам управления, ВВП еврозоны на фоне высоких инфляции и стоимости заимствований, а также слабого внешнего спроса в 2023 году увеличится на 0,5 процента. У всех государств-членов Евросоюза суммарный рост будет еще меньше — 0,3 процента.

Отмечается, что объем промышленного производства еврозоны в декабре сократился на 0,2 процента по сравнению с данными за ноябрь, а за год упал на 4,1 процента. Показатель снижался и в течение осени.

Ранее президент России Владимир Путин словами «там минус, а у нас плюс» описал ситуацию в экономиках РФ и Запада. ВВП Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, сократился по итогам 2023 года на 0,3 процента.

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      Дмитрий Воронин
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