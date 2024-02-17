В Калужской области отразили налет дронов

Губернатор Шапша: в Калужской области ПВО сбила четыре дрона

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинских дрона в Людиновском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По полученной от оперативных служб информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены в районе села Вислая Дубрава Губкинского городского округа