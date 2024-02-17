Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:58, 17 февраля 2024Россия

В Белгородской области сбили два дрона ВСУ

Губернатор Гладков: ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены в районе села Вислая Дубрава Губкинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сейчас оперативные службы уточняют информацию.

Ночью 17 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Позднее тревога распространилась на всю область.

15 февраля. ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ оставили Авдеевку. Почему украинское командование решило отступить из города?

      В Китае потребовали от США отмены введенных против Пекина санкций

      Оценена возможность использования российского «Зевса» в качестве оружия

      МИД предупредил россиян о рисках при посещении Абхазии

      В Арктике увеличились выбросы метана

      В Совфеде ответили на проведение НАТО учений по подготовке к конфликту с Россией

      Бывший американский боксер высказался о победе в первом бою под флагом России

      В ЕС подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборону из-за Украины

      В Белгородской области сбили два дрона ВСУ

      Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше