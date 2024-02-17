В Белгородской области сбили два дрона ВСУ

Губернатор Гладков: ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены в районе села Вислая Дубрава Губкинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сейчас оперативные службы уточняют информацию.

Ночью 17 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Позднее тревога распространилась на всю область.

15 февраля. ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома.