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00:00, 17 февраля 2024Россия

Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде

Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Жителей призвали не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия вечером в пятницу обстреляли села Грайворонского округа. В результате один мужчина пострадал, он доставлен в больницу.

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      Марина Совина
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