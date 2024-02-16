Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Жителей призвали не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия вечером в пятницу обстреляли села Грайворонского округа. В результате один мужчина пострадал, он доставлен в больницу.