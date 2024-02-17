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18:22, 17 февраля 2024Россия

В Минздраве рассказали о состоянии раненых при обстреле Белгорода

Минздрав: в стационарах остаются 14 раненых при обстреле ВСУ в Белгороде

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В стационарах остаются 14 раненых при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра в Белгороде, среди них двое детей. Об их состоянии ведомство рассказало в Telegram.

В Минздраве сообщили, что один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. «Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении ведомства. Еще восемь раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Координацию осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — заключается в заявлении.

15 февраля Белгород был обстрелян украинской армией, в результате не уцелели семь человек, 19 получили ранения. ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, под обстрел попали объекты гражданский инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома.

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      Олег Давыдов
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