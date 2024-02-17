Ребенка засосало в снегоуборочную машину в Москве

Mash: 11-летнего ребенка засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы

11-летнего ребенка засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в день, когда произошел инцидент в Войковском районе столицы, выпала месячная норма осадков, из-за чего была плохая видимость. Ученик четвертого класса возвращался домой после уроков, навстречу ему ехал снегоуборочный комбайн. Ребенок отвлекся и не заметил, как попал под щетку машины.

По данным канала, водитель спецтехники сразу вызвал скорую. Мальчика госпитализировали, в больнице ему зашили рваную рану правой голени.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка упала с четвертого этажа в Москве и осталась жива. Инцидент произошел в доме на улице Вертолетчиков (Юго-Восточной административный округ). Мать ребенка отвлеклась на домашние дела, а ребенок самостоятельно открыл окно, после чего выпал из него.