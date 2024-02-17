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03:51, 17 февраля 2024Мир

В правительственных зданиях Бельгии нашли письма с ядом

Politico: в правительственных зданиях Брюсселя нашли письма с ядовитым веществом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полиция Бельгии нашла в правительственных учреждениях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на прокуратуру страны.

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — уточнило издание.

Как подчеркнули журналисты, письма были обнаружены в брюссельском Дворце Правосудия. В этом месте заседает министр юстиции. Также странная находка была обнаружена в здании госбезопасности страны.

Бруцин опасен лишь при вдыхании. Состояние здоровья всех, кто контактировал с письмами, нормальное. Имя отравителя пока не установлено.

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      Марина Совина
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