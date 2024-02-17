В США обвинили Израиль во взрывах на газопроводе в Иране

NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране

Израиль мог в среду, 14 февраля, осуществить секретные атаки на две линии газопровода в Иране. С таким мнением выступила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на двух западных чиновников и военного стратега.

По словам одного из неназванных чиновник, удары носят скорее символическое значение, так как Ирану не составит большого труда починить линии газопровода. При этом гражданскому населению был причинен сравнительно небольшой ущерб.

Собеседники издания считают, что так Израиль дал Ирану понять, что потенциально способен нанести урон, если конфликт обострится или распространится на весь Ближневосточный регион.

14 февраля о двух взрывах на «линии 65» главного газопровода сообщили в Иране, местные чиновники подозревали возможную диверсию. Местные СМИ уточнили, что взрывы не привели к перебоям работы газоснабжения в стране. Кроме того, представители властей заявили, что пострадавших среди населения не было.