В США сообщили о разработке беспилотников с искусственным интеллектом для ВСУ

Bloomberg: Запад разрабатывает БПЛА с искусственным интеллектом для ВСУ

Страны Запада разрабатывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило базирующееся в США агентство Bloomberg.

По данным издания, в разработке БПЛА принимают участие как сами США, так и Великобритания. Цель создания и поставки беспилотников — в компенсации нехватки артиллерии у ВСУ.

Предполагается, что дроны с ИИ могут быть отправлены Киеву уже в течение нескольких месяцев, однако источники Bloomberg допускают, что сроки могут сдвинуться.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России над Украиной обойдется ЕС дороже, чем помощь Киеву.