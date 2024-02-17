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16:24, 17 февраля 2024Мир

В США сообщили о разработке беспилотников с искусственным интеллектом для ВСУ

Bloomberg: Запад разрабатывает БПЛА с искусственным интеллектом для ВСУ

Фото: Reuters

Страны Запада разрабатывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило базирующееся в США агентство Bloomberg.

По данным издания, в разработке БПЛА принимают участие как сами США, так и Великобритания. Цель создания и поставки беспилотников — в компенсации нехватки артиллерии у ВСУ.

Предполагается, что дроны с ИИ могут быть отправлены Киеву уже в течение нескольких месяцев, однако источники Bloomberg допускают, что сроки могут сдвинуться.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России над Украиной обойдется ЕС дороже, чем помощь Киеву.

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      Марк Леонов
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