В США сообщили о разработке беспилотников с искусственным интеллектом для ВСУ
Bloomberg: Запад разрабатывает БПЛА с искусственным интеллектом для ВСУ
Страны Запада разрабатывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило базирующееся в США агентство Bloomberg.
По данным издания, в разработке БПЛА принимают участие как сами США, так и Великобритания. Цель создания и поставки беспилотников — в компенсации нехватки артиллерии у ВСУ.
Предполагается, что дроны с ИИ могут быть отправлены Киеву уже в течение нескольких месяцев, однако источники Bloomberg допускают, что сроки могут сдвинуться.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России над Украиной обойдется ЕС дороже, чем помощь Киеву.