Шольц порассуждал о победе России над Украиной

Канцлер ФРГ Шольц: победа России над Украиной обойдется ЕС дороже, чем помощь

Победа России над Украиной обойдется Евросоюзу (ЕС) дороже, чем помощь, которую объединение оказывает Киеву. Об этом порассуждал канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

Из заявления Шольца следует, что оказание военной и финансовой помощи Украине по-прежнему является приоритетом для политика.

При этом, согласно более раннему заявлению канцлера Германии, помощь Украине не будет включать отправку в регион немецких солдат.

Известно, что Германия обязалась оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Об этом говорится в официальном тексте соглашения о сотрудничестве по безопасности между ФРГ и Украиной.