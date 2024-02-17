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10:21, 17 февраля 2024Мир

Шольц порассуждал о победе России над Украиной

Канцлер ФРГ Шольц: победа России над Украиной обойдется ЕС дороже, чем помощь

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Победа России над Украиной обойдется Евросоюзу (ЕС) дороже, чем помощь, которую объединение оказывает Киеву. Об этом порассуждал канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

Из заявления Шольца следует, что оказание военной и финансовой помощи Украине по-прежнему является приоритетом для политика.

При этом, согласно более раннему заявлению канцлера Германии, помощь Украине не будет включать отправку в регион немецких солдат.

Известно, что Германия обязалась оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Об этом говорится в официальном тексте соглашения о сотрудничестве по безопасности между ФРГ и Украиной.

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      Марк Леонов
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