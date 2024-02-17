В США высказались о возможном применении ядерного оружия в космосе

CNN: применение ядерного оружия против спутников повлечет засорение орбиты

Применение ядерного оружия против спутников повлечет засорение земной орбиты. Так о возможном ударе по объектам в космосе высказались эксперты, опрошенные американским телеканалом CNN.

После такого удара часть орбиты будет уже непригодна для дальнейшего размещения спутников.

«Большая опасность (...) заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования», — приводит портал телеканала слова неназванного американского чиновника.

При этом эксперты признают, что применение такого типа вооружения действительно приведет к уничтожению большой группы спутников, таких как Starlink.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.