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13:06, 17 февраля 2024Россия

В США высказались о возможном применении ядерного оружия в космосе

CNN: применение ядерного оружия против спутников повлечет засорение орбиты

Фото: Unsplash

Применение ядерного оружия против спутников повлечет засорение земной орбиты. Так о возможном ударе по объектам в космосе высказались эксперты, опрошенные американским телеканалом CNN.

После такого удара часть орбиты будет уже непригодна для дальнейшего размещения спутников.

«Большая опасность (...) заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования», — приводит портал телеканала слова неназванного американского чиновника.

При этом эксперты признают, что применение такого типа вооружения действительно приведет к уничтожению большой группы спутников, таких как Starlink.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время, не станет оружием против спутников.

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      Марк Леонов
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