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23:16, 17 февраля 2024Мир

Венгрия назвала позицию ЕС по Украине провальной

Премьер Венгрии Орбан заявил, что стратегия стран ЕС по Украине провалилась
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Szilard Koszticsak / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия стран Европейского союза (ЕС) по Украине провалилась на передовой, где «ситуация катастрофическая», а также в политике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

По его словам, Брюссель уже ввязался в конфликт «двух братских славянских народов». Во время речи, посвященной планам на 2024 год, Орбан подчеркнул, что Венгрия не даст втянуть себя в конфликт и не станет передавать оружие ВСУ.

Речь Орбана состоялась в преддверии грядущего председательства Венгрии в ЕС. Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди. Бельгия уступит место председателя Венгрии в июне 2024 года.

Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза. Ранее премьер Венгрии заявил, что ЕС не может выделить Украине достаточно денег для победы в конфликте с Россией.

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      Марина Совина
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